Magdeburg - Rock und Electro, Komödie und Kabarett, Metal und Folk, Country und Jazz - der Veranstaltungskalender in Magdeburg bietet ein buntes Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat Tipps für Sonnabend, den 25. März, zusammengestellt. Für die Partys in den Clubs hat die Magdeburger Volksstimme für das Wochenende 25. und 26. März eine eigene Seite erstellt. Und die Freizeittipps für Freitag, den 24. März 2023, gibt es hier.

Rock aus Schweden im „Hot - Alte Bude“ in Magdeburg

Als eine Art psychedelischen Krautrock mit einer Prise Jazzrock und Spacerock lässt sich die Musik von Kungens Män beschreiben. Bei einem Konzert ist die Band am Sonnabend um 20 Uhr im Hot – Alte Bude in der Karl-Schmidt-Straße 12.

Zu der schwedischen Gruppe gehören Peter Erikson, Hans Hjelm, Mikael Tuominen, Mattias Indy Pettersson, Gustav Nygren und Magnus Öhrn. Kungens Män entstand 2012 in Stockholm, als die Gruppe von Freunden beschloss, beim gemeinsamen Abhängen einige Instrumente mitzubringen. Die zufälligen Jamsessions wurden immer regelmäßiger, und bald begann Kungens Män die Musik der Sessions aufzunehmen, völlig unverfälscht und ohne Sicherheitsnetz. Die Musik fand bald ihren Weg ins Internet und dort ihre Anhänger. Immer neue Klänge und Improvisationen, verschiedene Gastmusiker und Ereignisse folgten. Kungens Män sehen sich in der Tradition von Bands wie Träd und Gräs und Stenar, fügen aber auch Einflüsse aus anderen Musikrichtungen hinzu.

Klassik mit dem Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt

Das Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt gibt am Sonnabend ein Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Beginn ist um 17 Uhr.

Das Ensemble wurde 2017 von jugendlichen Musikschülern in Eigeninitiative ins Leben gerufen. Inzwischen ist das Nachwuchsensemble ein Gemeinschaftsprojekt des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt, dem Gesellschaftshaus Magdeburg und dem Magdeburger Musikverein.

"Eins zwei drei vier Eckstein" auf dem Magdeburger Moritzhof

Auf dem Moritzhof am Moritzplatz ist am Sonnabend Familienprogramm angesagt. Unter dem Titel "Eins zwei drei vier Eckstein" ist um 11 und um 14.30 Uhr Beginn.

Kerstin Reichelt bringt traditionelle Abzählreime, Kinderlieder und Spiele auf die Bühne und zeigt auf fantasievolle Weise, wie faszinierend und zeitlos diese Geschichten sind. In einem abwechslungsreichen Theaterstück für Groß und Klein baut sie vor den Augen der Zuschauer Kulissen und Figuren auf und erweckt Menschen und Tiere zum Leben. Die sparsame Ästhetik des Stücks animiert Kinder zum Nachahmen und die Geschichten erzählen von Situationen, die allen, von Kindern bis zu Omas und Opas, vertraut sind.

Roboter-Theater im Magdeburger Schauspielhaus

„Nessun Dorma“ heißt der Liebesdiskurs für zwei Roboter und Zuschauer ab zwölf Jahren mit einem anschließenden Publikumsgespräch, der am Samstag um 19.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu erleben ist. Die letzte Vorstellung der Spielzeit läuft zur gleichen Zeit am 20. Mai.

In dem Stück begegnen zwei Roboter einander und kommen sich näher. Der Industrieroboter Arka schwingt seinen Pinsel zu den Klängen von bekannten Todesarien und schafft dabei Kunstwerke von atemberaubender Schönheit. Nachdem die Besucher die Ausstellungsräume verlassen haben, bewegt sich Putzini, ein Roboter aus alltäglichen Gegenständen, durch den Raum und reinigt die Ausstellungsräume. Als die Nacht hereinbricht, finden die beiden unerwartet zueinander. Sie nähern sich an und tauschen ihre Gedanken über Kunst, Liebe und Verrat aus, während sie gemeinsam lieben und leiden. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe entdecken sie eine tiefere Verbindung, die ihre Vorstellungen von Kunst und Menschlichkeit in Frage stellt.

„Woyzeck“ auf der Bühne des Theaters Magdeburg

„Woyzeck“ ist ein Theaterstück von Georg Büchner, das unvollständig blieb und erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von Franz Woyzeck, einem armen Soldaten, der unter Ausbeutung und Diskriminierung leidet und psychisch instabil wird. Um seiner Freundin Marie und seinem unehelichen Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil und gerät immer tiefer in den Wahnsinn. Schließlich ersticht er Marie aus Eifersucht und wird wegen Mordes hingerichtet. Das Werk gilt als ein Meisterwerk des deutschen Sturm und Drang.

In einer Inszenierung des Theaters Magdeburg steht das Stück derzeit auf dem Spielplan des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind unter anderem für Sonnaben und am 8., 28. und 30. April um 19.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr für Sonntag und um 10 Uhr für den 11. April geplant.

Metal im Magdeburger Flowerpower

Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.

Diesen Sonnabend ab 20 Uhr gibt es aber ein Metal-Konzert. Hellhookah kommen aus Litauen. Sänger und Gitarrist Arnas und Drummerin Gintare zelebrieren klassisch-düsteren Old-School-Doom. Stahlkeller aus Magdeburg bringen Trash Metal auf die Bühne.

Frivole Komödie im Magdeburger Amo

„Herr Pastor, ihre Kutte rutscht!“ ist eine frivole Komödie überschrieben, die am Sonnabend um 20 Uhr im Magdeburger Amo zur Aufführung kommt. Das Amo befindet sich in der Erich-Weinert-Straße 25.

Die Geschichte: In der abgelegenen Gemeinde Schnöden-Glockenthal leben nur noch 17 Einwohner. Ein Mekka für gescheiterte Existenzen. Das kann so nicht weitergehen. Die Kirchenväter entsenden den jungen, aufstrebenden Pastor Gotthilf Klingelsack, um der von Gott verlassenen Gemeinde frisches, religiöses Leben einzuhauchen. Und die Landesregierung schickt eine junge, weltoffene und attraktive Bürgermeisterin. Auf der Bühne steht das Boulevardtheater Dresden.

Letzter Tag beim Irish Folk Festival in der Magdeburg

In Magdeburg läuft am Sonnabend der letzte Tag des Irish Folk Festivals in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 15 Uhr.

Auf der Bühne stehen vier Bands. Mit dabei sind Dewar aus Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland sowie F.misd, Black Eye und The Sally Gardens aus Deutschland.

Neue Magdeburger Band im Oli

Eine neue Magdeburger Band gibt am Sonnabend ein Konzert im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25. Beginn ist um 20 Uhr.

Milliree.JD hat sich das Motto „Wenn Musik lebendig wird!“ auf die Fahnen geschrieben. Die vier Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung präsentieren eigene Songs sowie Deutschrock Cover-Klassiker.

Hans-Günther Pölitz zwischen Wendezeit und Zeitenwende in der Magdeburger Zwickmühle

Hans-Günther Pölitz wurde von Aussagen von Olaf Scholz inspiriert und erinnerte sich an die „Wendezeit“, als es üblich war, nach Theateraufführungen gemeinsam über die Themen der Bühnenstücke zu diskutieren. Pölitz glaubt, dass es angesichts der aktuellen „Zeitenwende“ wichtig ist, sich wieder aktiv mit den Veränderungen auseinanderzusetzen und seine Gedanken dazu zu machen.

Am Sonnabend um 20 Uhr lädt er die Zuschauer ein, ihn auf seiner 90-minütigen Gedankenreise um die Welt zu begleiten. Es geht darum, gemeinsam zu reflektieren.

„Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“ steht am Sonnabend ab 20 Uhr auf dem Spielplan des Theaters Grüne Zitadelle im Breiten Weg 8a. Weitere Vorstellungen sind zur gleichen Zeit für den 20. Mai, den 23. September und den 10. November geplant.

Die Geschichte: Seit der Eröffnung eines neuen Freizeitbades mit vielen Attraktionen im Nachbardorf bleiben die Besucher im Freibad am Tittisee aus, was dazu führt, dass die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus bald ohne Arbeit sein könnten. In dieser prekären Situation besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-Show und kehrt mit einem neuen Berufsziel für die Jungs zurück: Eventbademeister! Doch die Idee einer „Boy“lesque-Show, bei der sie als Attraktion auftreten sollen, wirft die Frage auf, ob sie mit dieser ungewöhnlichen Idee Erfolg haben werden.

Electro in der Magdeburger Factory

„Solitary Experiments “ haben seit über 25 Jahren einen festen Platz in der Welt des melodischen Electro. Ihre mitreißenden Melodien, kraftvoll-tanzbaren Beats und der unverwechselbare harmonische Gesang ihrer Songs zeichnen sie aus. Die Futurepop-Helden aus Berlin haben mit ihren letzten Alben sowohl die Media-Control-Charts als auch die Szenecharts erobert.

Mit dem neuen Album „TranscendentT“ sind sie seit November wieder auf Tour und am Sonnabend um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 zu Gast.

Country in Magdeburg-Fermersleben

The Highwayman gibt am Sonnabend ein Konzert in der Gaststätte Jahnke in Alt-Fermersleben 97. In die Saiten greift der Musiker ab 20 Uhr.

„Freut euch auf moderne und klassische Countrysongs und Lagerfeuer-Atmosphäre“, heißt es in einer Ankündigung.

Funk-Jazz mit 4steps im Blue Note in Magdeburg

Die Band 4steps tritt am Sonnabend um 20.30 Uhr im Blue Note am Lessingplatz auf. Inspiriert von Größen wie Nils Landgren und Maceo Parker, haben die Musiker in letzter Zeit immer mehr Spaß am Erfinden eigener, deutsch bereimter Songs.

Themen aus der Psychiatrie, der Tierwelt oder nächtlicher Abenteuerlust verraten dabei einiges und doch nichts. Die Band setzt sich zusammen aus Markus Hensel, Ronald Hensel, Mohi Buschendorf und Michael Klein.

„Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann in Magdeburg

Im Kabarett „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 hat am Freitag um 19.30 Uhr das Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann eine Vorstellung. Weitere Vorstellungen sind für am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr sowie für den 8. April um 15 und 19.30 Uhr und für den 19. und 21. April und den 4. Mai jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Sebastian Hengstmann ist mit einem neuen Soloprogramm in Magdeburg zu erleben. Foto: Veranstalter

Die Ankündigung zum dritten Soloprogramm von Sebastian Hengstmann besagt: „Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht.“ Hengstmann springt wie in seinen vorherigen Programmen virtuos und mit messerscharfer Analyse durch die Themen.