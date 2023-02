Magdeburg - Was kann man in Magdeburg am Mittwoch, den 22. Februar 2023 unternehmen? Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps zusammengestellt. Es bieten sich Schauspiel und Vorträge zur Geschichte, Kabarett, Reisefotografie, eine Party und Literatur. Die Tipps für Dienstag, den 21. Februar 2023, gibt es hier.

„Das Leben ein Traum“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Das Leben ein Traum“ steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es handelt sich um ein Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barca in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché.

Die Geschichte: Ein Königssohn wird in einem Verlies ohne Kontakt zur Außenwelt aufgezogen, da sein Vater, der sich selbst als Wissenschaftler betrachtet, einer drastischen Prophezeiung vertraut, die das Schicksal seines Kindes bestimmen soll. Doch nach vielen Jahren der Isolation beginnt der Vater zu zweifeln, ob die Prophezeiung noch Gültigkeit hat. Er beschließt, das Schicksal seines Sohnes auf die Probe zu stellen, indem er ihn für einen Tag aus dem Turm holt, ihn mit allen königlichen Privilegien ausstattet und ihn in die Welt entlässt. Das Ergebnis des Experiments verläuft anders, als es sich der König erhofft hat.

In der „nachtkritik“ hieß es nach der Premiere unter dem Stichwort „Kongeniale Mischung aus Ernst und Humor“: „Mit Leichtigkeit und Hintersinn werden die Daseinsfragen ins Hier und Jetzt geholt – samt mimischen Vulkanausbrüchen.“

Vorstellungen gibt es am Mittwoch und am 17. März um 10 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am Freitag und am 11. März sowie um 18 Uhr am 16. April. Karten im Vorverkauf an der Theaterkasse, unter anderem aber auch bei Biberticket, unter Telefon 0391/599 97 00 und im Volksstimme Service-Center.

Geschichte Preußens bei der Urania

Die Vortragsreihe der Magdeburger Urania über die Geschichte Preußens geht am Mittwoch mit einem weiteren Beitrag von Historiker Björn Hennecke weiter. Im Fokus steht diesmal die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und der Märzrevolution. „Preußen hatte sich im Westen bis hinter den Rhein ausgedehnt. Damit ergaben sich Chancen und Risiken. Bestimmt wurde diese Phase von der Restauration und dem aufflammenden Konflikt mit Österreich“, informiert der Träger für Erwachsenenbildung.

Beginn ist um 17 Uhr im Haus der Urania am Nicolaiplatz 7. Der Eintritt kostet 5 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0391/255060 wird gebeten.

Ursula Hartmann spricht über das Magdeburger Recht

Der Magdeburger Museumsverein bietet am Mittwoch einen Vortrag „Einführung in das Magdeburger Recht“ an. Ab 16 Uhr spricht Gästeführerin Ursula Hartmann im Schmuckhof des Kulturhistorischen Museums in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Anmeldungen sind beim Museumsservice unter 0391/540 35 30 und unter [email protected] per E-Mail möglich.

Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sind „3 Mann in einer Not“

„3 Mann in einer Not“ heißt das Stück von Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann am Mittwoch um 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Weitere Vorstellungen des Stücks sind jeweils um 19.30 Uhr am 22. und 29. März und am 8., 12. und 26. April, jeweils um 17 Uhr am 12. Februar, 26. März, 2. und 23. April sowie außerdem auch am 8. April um 15 Uhr geplant.

Die Überlegung der Kabarettisten: Wie beschreibt man eigentlich das Wort „Not“? Vielleicht so: Wenn man durch eigene Schuld in irgendetwas hineingeraten ist und weiß aber nicht, wie man aus dieser Situation glimpflich wieder rauskommt. Es könnte aber sein, dass man durch das Tun und Handeln anderer Personen in Not gerät.

Reisebilder aus dem Oman in Magdeburg

Die Rub al Khali, auch bekannt als das „Leere Viertel“, erstreckt sich über eine Fläche von etwa 650.000 Quadratkilometern und bedeckt Teile von Saudi-Arabien, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Jemen. Die Wüste ist eine der lebensfeindlichsten Gegenden der Welt, mit extremen Temperaturen, kaum Wasser und einer beeindruckenden Dünenlandschaft.

Die Wüste und weitere Teile des Oman sind Thema einer Multivisionsshow, die am Mittwochabend ab 20 Uhr im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25 zu erleben ist. Referent ist Jürgen Gericke.

Monika Maron liest in der Thalia-Filiale im Magdeburger Allee-Center

Am Mittwoch um 20.15 Uhr findet eine Lesung mit der Autorin Monika Maron in der Thalia-Filiale im Magdeburger Allee-Center statt. Es geht um den Roman „Herr Aurich“.

Die Geschichte spielt in Ost-Berlin während der 1980er Jahre und handelt von Erich Aurich, einem Parteifunktionär, der glaubt, dass er zu Höherem berufen ist. Trotz seines äußerst schlechten Gesundheitszustands ignoriert er die Warnsignale seines Körpers und erleidet schließlich einen Herzinfarkt. Während seiner Reha in einer Klinik interpretiert er alles um sich herum als Zeichen seiner vermeintlichen Bestimmung und setzt mit einer machthungrigen Kaltblütigkeit alles daran, aufzusteigen.

Party über zwei Stunden im Boys'n'Beats

Eine „120 Minuten Disco“ beginnt am Mittwoch um 22 Uhr im Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89. Das Konzept des Abends in dem Club für Schule, Lesben und Freunde: Nach einem Warm up von 30 Minuten beginnt die Party pünktlich um 22 Uhr. Und zwei Stunden später endet sie ebenso pünktlich. „Aber lasst unsere Uhr nicht aus den Augen, denn bei 0 ist Schluss!“, heißt es in einer Ankündigung zu diesem Abend.