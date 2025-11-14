In Magdeburg wird in den Sport investiert. Oberbürgermeisterin Simone Borris erläutert, was das für die Stadt bedeutet.

Schwimm-Leistungszentrum - darum ist es für Stadt wichtig und das wird es kosten

Simone Borris vor einer Vitrine mit Pokalen im Magdeburger Rathaus.

Magdeburg. - Der Bund hat am 14. November 2025 grünes Licht für die Förderung eines neuen Leistungszentrums Schwimmen in Magdeburg gegeben. Damit rückt ein Projekt näher, an dem Stadt und Land seit Jahren arbeiten. In Magdeburg wurde die Nachricht mit großer Erleichterung aufgenommen. Oberbürgermeisterin Simone Borris erklärte, sie sei „wahnsinnig glücklich“. Was hat sie noch zu berichten?