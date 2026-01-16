Nur einen Monat, nachdem am Magdeburger Hasselbachplatz das „Moabeat“ schließen musste, eröffnet an selber Stelle ein neuer Club. Worauf sich die Besucher des Clubs ab Ende Januar freuen können.

Frischer Wind am Hasselbachplatz - wie der neue Club Partygäste anlocken möchte

Der Magdeburger Nick Koch (r.) eröffnet am Hasselbachplatz einen neuen Club. Luca Muschalla ist dort für das DJ-Booking zuständig.

Magdeburg. - Fliegender Wechsel am Hasselbachplatz: Nachdem sich das „Moabeat“ im gebeutelten Magdeburger Kneipenviertel nur ein paar Monate halten konnte und im Dezember schließen musste, eröffnet an gleicher Stelle knapp vier Wochen später eine neue Location zum Tanzen und Feiern. Das erwartet das Partyvolk im „1o4“-Club.