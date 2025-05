Große Freude bei den Pflegern im Magdeburger Zoo: Tigerin Stormi wird zum ersten Mal Mutter. Wann es so weit ist und warum sie weniger zu sehen sein wird.

Magdeburg - Nach der Nachricht, dass Elefantendame Sweni trächtig ist, gibt es im Magdeburger Zoo die nächste frohe Botschaft. Denn auch Tigerin Stormi wird demnächst Nachwuchs bekommen und das zum ersten Mal, wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite mitteilt.

„Ein bedeutender Moment für uns und ein großer Schritt für den Artenschutz“, heißt es dort. Demnach soll die Geburt noch im Mai 2025 anstehen. „Stormi ist in den nächsten Wochen nur eingeschränkt zu sehen“, heißt es weiter. Nur ihre vertrauten Zootierpfleger, die tiermedizinische Abteilung und Mitarbeiter des Veterinäramtes dürfen sie vorerst besuchen.

Stormi wurde in Sturmnacht geboren und von Mutter vernachlässigt

„Die erste Trächtigkeit ist eine spannende Situation für Mutter, Jungtiere und unser ganzes Zoo-Team. Auch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm fiebert mit“, heißt es weiter in der Nachricht, die am 8. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Deshalb seien alle Zoofreunde dazu aufgerufen, die Daumen zu drücken, dass Stormi ihre erste Geburt gut meistert. In der Regel bekommen Tiger zwei bis drei Junge pro Wurf.

Stormi war in einer Sturmnacht am 22. Juni 2017 im Magdeburger Zoo geboren worden. Weil ihre Mutter Kimberly sie nicht angenommen hatte, musste das Tigerbaby mit Hand aufgezogen werden. Seitdem zählt sie zu den Publikumslieblingen des Zoos. Vater des Nachwuchses ist Tigerkater Kratz.

Tigernachwuchs kommt pünktlich zum 75. Zoo-Geburtstag in Magdeburg

Der Tigernachwuchs kommt gerade richtig zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des Magdeburger Zoos. Dieser feiert das ganze Jahr über sein 75-jähriges Bestehen.

Jeden Monat gibt es dazu eine Reihe von Veranstaltungen, von großen Festen bis privaten Frühstücks bei den Giraffen. Außerdem haben bis Ende des Jahres alle Geburtstagskinder an ihrem jeweiligen Ehrentag freien Eintritt zum Zoo.