Magdeburg - Wer die Farbe Rosa mag, wird sich im neuen Café Vanillekind in Magdeburg besonders wohlfühlen. Stühle, Tische, Wände – alles strahlt in dem Pastellton. Ganz so wie es Inhaberin Sophie Schremmer selbst am liebsten mag, wie sie sagt.

Die Konditormeisterin erfüllt sich mit dem Lokal einen Traum. Zuvor hatte sie bereits bei Mademoiselle Cupcake am Breiten Weg und im Herzstück in der Goethestraße ihrer Liebe zum Backen gefrönt und schon länger den Wunsch der Selbstständigkeit gehabt.

Neues Frühstücks-Angebot in Magdeburg: Café Vanillekind öffnet in Stadtfeld

Deshalb suchte sie bereits einige Zeit nach einem passenden Lokal, bis sie ganz in der Nähe des Lessingplatzes in Magdeburg-Stadtfeld fündig wurde. Nach mehrmonatigen Umbau- und Renovierungsarbeiten war es am 7. Dezember 2023 soweit: Täglich außer mittwochs öffnet sie nun die Türen ihres eigenen Frühstückscafés Vanillekind und bietet dort allerlei Selbstgebackenes an – von Torten über Macarons bis Zimtschnecken.

Besonderes Augenmerk will sie auf ihre „illustrierten Brote“ legen, eine Wortschöpfung ihrer Großmutter, wie sie sagt. Stullen mit ungewöhnlichem Belag sind damit gemeint, zum Beispiel Erbsen-Minz-Creme oder Pistazienmus. Frühstück den ganzen Tag lang – das sei ihr Konzept, zu dem sie sich in Berlin, Hamburg und Leipzig hatte inspirieren lassen.

Café Vanillekind: Erinnerung an Stadtfelder Kultkneipe Layla

Für alle Fans der früheren Kultkneipe Layla, die sich viele Jahre lang in den Räumlichkeiten in Stadtfeld befunden hat, gibt es eine kleine Erinnerung. An der Tür zur Küche ist das alte Logo zu sehen. „Das habe ich bewusst deswegen dort gelassen“, sagt Sophie Schremmer, die in der Nacht vor der Eröffnung kaum schlafen konnte.

Den Namen des Cafés, Vanillekind, gab es schon lange vor dessen Eröffnung. „Ich selbst bin das Vanillekind“, sagt die 33-jährige Betreiberin, „weil ich alles mit Vanille liebe“.