  4. Besucher-WC muss gesperrt bleiben: Frust über ständigen Vandalismus auf Magdeburger Friedhofstoilette

Auf einem Friedhof in Magdeburg wird die öffentliche Toilette regelmäßig beschmiert und beschädigt. Die Nutzung ist deswegen nur eingeschränkt möglich.

Von Stefan Harter 04.09.2025, 07:15
Eine der beiden Toiletten auf dem Magdeburger Friedhof ist derzeit geschlossen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - „Wegen Vandalismus vorerst geschlossen“ steht auf einem Schild an der Herrentoilette eines Magdeburger Friedhofs. Wer ein dringendes Bedürfnis hat, muss auf das Damen-WC ausweichen. Seit längerem sei das schon so, berichtet eine Nutzerin des Friedhofs und fragt, wie lange das noch so bleiben soll.