Magdeburg. - „Wegen Vandalismus vorerst geschlossen“ steht auf einem Schild an der Herrentoilette eines Magdeburger Friedhofs. Wer ein dringendes Bedürfnis hat, muss auf das Damen-WC ausweichen. Seit längerem sei das schon so, berichtet eine Nutzerin des Friedhofs und fragt, wie lange das noch so bleiben soll.