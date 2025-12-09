weather spruehregen
  4. An vielbefahrener Hauptstraße: Für mehr Sicherheit im Stadtteil: Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen fordert Abtrennung für Radweg

Um die Sohlener Hauptstraße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, fordert der Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen einen „Cycle Lane Separator“. Was der bewirken soll und woran das Vorhaben scheitern könnte.

Von Johanna Flint 09.12.2025, 06:45
Für die Sohlener Hauptstraße in Magdeburg fordert der Ortschaftsrat einen „Cycle Lane Separator“. Archivfoto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - Die Sohlener Hauptstraße in Magdeburg ist immer wieder Thema im Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen. Gefordert wurden bereits Tempo-30-Zonen und sicherere Haltestellen, nun sollen Bodenschwellen als Abgrenzung zum Fahrradweg kommen. Dafür müssen aber erstmal Gelder in der klammen Stadtkasse locker gemacht werden.