Der Großeinsatz der Magdeburger Wasserschutzpolizei und der Magdeburger Feuerwehr hatte einen mehr als ernsthaften Hintergrund. Die Ermittlungen nehmen nun Fahrt auf.

Deshalb fuhr sich die Magdeburger Feuerwehr in der Elbe fest

Einsatz am Petriförder in Magdeburg mit Wasserschutzpolizei und Feuerwehr.

Magdeburg. - Der Anlass für den Großeinsatz von Magdeburger Rettungskräften in der Elbe am 28. Dezember 2025, bei dem sich ein Boot der Feuerwehr festfuhr, ist geklärt. Die Polizei ermittelt nun.