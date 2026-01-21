weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  Wohnungsbaupläne an der Elbe: Grüner Stadtmarsch in Magdeburg: IG Innenstadt hofft auf ein Signal

Mit einem klaren Plädoyer für ein urbanes Quartier am Kleinen Stadtmarsch mischt sich die IG Innenstadt in die Debatte ein. Die kurz bevorstehende Entscheidung im Magdeburger Stadtrat dürfte eng werden.

Von Sabine Lindenau 21.01.2026, 17:30
Pläne für den Grünen Stadtmarsch in Magdeburg: Das Viertel soll kein allgemeines Wohngebiet werden, sondern ein urbanes Gebiet.
Pläne für den Grünen Stadtmarsch in Magdeburg: Das Viertel soll kein allgemeines Wohngebiet werden, sondern ein urbanes Gebiet. Visualisierung: Steinblock Architekten Magdeburg/MWG

Magdeburg. - Magdeburgs Stadtrat stimmt bei seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Januar, über das geplante Wohnquartier auf dem Kleinen Stadtmarsch ab. In die Debatte bringt sich nun auch die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt ein - mit einem klaren Bekenntnis.