Mit einem klaren Plädoyer für ein urbanes Quartier am Kleinen Stadtmarsch mischt sich die IG Innenstadt in die Debatte ein. Die kurz bevorstehende Entscheidung im Magdeburger Stadtrat dürfte eng werden.

Pläne für den Grünen Stadtmarsch in Magdeburg: Das Viertel soll kein allgemeines Wohngebiet werden, sondern ein urbanes Gebiet.

Magdeburg. - Magdeburgs Stadtrat stimmt bei seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Januar, über das geplante Wohnquartier auf dem Kleinen Stadtmarsch ab. In die Debatte bringt sich nun auch die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt ein - mit einem klaren Bekenntnis.