Die Eltern der Schüler, die einem heruntergekommenen Schulcontainer an der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel unterrichtet werden, sind sauer. Der geplante Neubau verzögert sich.

Salzwedel. - Als „einfach nur noch ekelhaft“ bezeichnet Manuela Georg die Zustände im Container an der Lessing-Ganztagsschule Salzwedel. 1992 als Übergangslösung für die damalige Grundschule aufgebaut, hat dieser sein Haltbarkeitsdatum um drei Jahrzehnte überschritten. Die fünften und sechsten Klassen werden darin unterrichtet. Eigentlich sollte schon Sommer vergangenen Jahres mit einem Neubau begonnen werden. Getan hat sich bislang nichts. Warum???