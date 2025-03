Aus der Region Hackfleisch, Wurst und mehr: Neue Fleischerei in Magdeburg eröffnet

In Magdeburg hat eine neue Fleischerei geöffnet. Es ist nicht die erste Filiale der Kette in der Landeshauptstadt. Warum das Unternehmen auf Expansion setzt, während viele andere in ihrer Branche schließen müssen.