In Magdeburg-Olvenstedt wurden Hakenkreuze an den Orienta-Markt gesprüht. Ein Netzwerk aus verschiedenen Vereinen und Akteuren hat diese bei einer Aktion übermalt. Mit dabei sind treue Kunden, Künstler aus Sachsen-Anhalt und Politiker.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 01.10.2025, 10:30
Felix-Fabian Hallmann malt eine Aubergine an die Wand, weil er die als treuer Kunde des Orienta-Markts dort besonders gerne einkauft. Celina Dücker passt sich thematisch an und malt eine Erdbeere. Beide wollen ein Zeichen für Vielfalt setzen.
Felix-Fabian Hallmann malt eine Aubergine an die Wand, weil er die als treuer Kunde des Orienta-Markts dort besonders gerne einkauft. Celina Dücker passt sich thematisch an und malt eine Erdbeere. Beide wollen ein Zeichen für Vielfalt setzen. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Der Orienta-Markt in Magdeburg-Olvenstedt wurde Zielscheibe von Hakenkreuz-Schmierereien. Eine Aktion im Stadtteil hat nun dazu beigetragen, dass die verfassungswidrigen Symbole übermalt und ein Zeichen für Gemeinschaft gesetzt wurde.