Orienta-Markt in Olvenstedt Hakenkreuze werden in Magdeburg bei Aktion übermalt
In Magdeburg-Olvenstedt wurden Hakenkreuze an den Orienta-Markt gesprüht. Ein Netzwerk aus verschiedenen Vereinen und Akteuren hat diese bei einer Aktion übermalt. Mit dabei sind treue Kunden, Künstler aus Sachsen-Anhalt und Politiker.
Aktualisiert: 01.10.2025, 10:30
Magdeburg. - Der Orienta-Markt in Magdeburg-Olvenstedt wurde Zielscheibe von Hakenkreuz-Schmierereien. Eine Aktion im Stadtteil hat nun dazu beigetragen, dass die verfassungswidrigen Symbole übermalt und ein Zeichen für Gemeinschaft gesetzt wurde.