Dunkle Schaufenster, geschlossene Türen: Immer mehr Geschäfte in Wernigerode stehen leer. Aber stimmt dieser Eindruck wirklich? Citymanagerin Ariane Hofmann ordnet ein.

Weitere Geschäfte schließen in Wernigerode: Wie groß ist das Leerstandsproblem wirklich?

In Wernigerodes Westernstraße sind mehrere Geschäfte verwaist. Der Leerstand wird noch zunehmen: In mehreren Geschäften finden Räumungsverkäufe statt.

Wernigerode. - „Alles muss raus“ prangt in Großbuchstaben an einem Laden an der Westernstraße. Er schließt noch im Jahr 2026, bestätigt eine Mitarbeiterin. Das Modegeschäft schräg gegenüber ist seit Monaten verwaist. In der gesamten Fußgängerzone bremsen leere Schaufenster die Einkaufslust. Bald kommen noch zwei Traditionsgeschäfte – die „Kulisse“ und „Harzer Stricksachen“ – hinzu. Hat Wernigerode ein Leerstandsproblem?