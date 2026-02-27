Seit einem Jahr behandelt die open.med-Praxis der „Ärzte der Welt“ in Magdeburg Menschen ohne Krankenversicherung. Nun hat der Standort seinen ersten Geburtstag gefeiert.

Hilfe in der Not: Ein Jahr open.med-Praxis in Magdeburg

Zur Feier des einjährigen Bestehens hat die open.med-Praxis einen Tag der offenen Tür durchgeführt. Zu Gast waren neben den Helfern aus Magdeburg viele Akteure anderer Standorte des Vereins „Ärzte der Welt“.

Magdeburg. - Menschen in Not, die keine Krankenversicherung besitzen, finden in der open.med-Praxis nahe dem Hasselbachplatz eine Anlaufstelle. Das Engagement der „Ärzte der Welt“ brachte dem Team sogar eine Nominierung zum Magdeburger des Jahres ein. Wie vielen Menschen in dieser Zeit bereits geholfen werden konnte.