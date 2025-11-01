Vor-Ort-Termin nach Sperrung der Ringbrücke Hohe Hürden an der Halberstädter Straße in Magdeburg
Abriss, Behelfsbrücke, Neubau, private Flächen: Die Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg ist eine Herausforderung. Beim Termin vor Ort erklärt Baubeigeordneter Jörg Rehbaum die nächsten Schritte.
01.11.2025, 06:10
Magdeburg. - „Magdeburg ist ein Paradebeispiel der Brückensanierung.“ Jorrit Bosch steht vor der Ringbrücke an der Halberstädter Straße und lässt seinen Blick schweifen. Aus einigen Metern Entfernung sehe sie optisch noch gut aus, stellt der Linken-Bundestagsabgeordnete fest. Doch die Probleme des Bauwerks liegen tief in ihrem Inneren.