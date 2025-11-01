Abriss, Behelfsbrücke, Neubau, private Flächen: Die Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg ist eine Herausforderung. Beim Termin vor Ort erklärt Baubeigeordneter Jörg Rehbaum die nächsten Schritte.

Hohe Hürden an der Halberstädter Straße in Magdeburg

Termin vor der größten Magdeburger Ringbrücke: An der Halberstädter Straße zeigte Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum den Linken-Politikern Jorrit Bosch, Rebekka Grotjohann und Noah Biswanger (v.l.) die Hürden auf, die es an der Stelle gibt.

Magdeburg. - „Magdeburg ist ein Paradebeispiel der Brückensanierung.“ Jorrit Bosch steht vor der Ringbrücke an der Halberstädter Straße und lässt seinen Blick schweifen. Aus einigen Metern Entfernung sehe sie optisch noch gut aus, stellt der Linken-Bundestagsabgeordnete fest. Doch die Probleme des Bauwerks liegen tief in ihrem Inneren.