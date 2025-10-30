In der Magdeburger Innenstadt wird ein neues Premier Inn-Hotel mit 160 Zimmern gebaut. Für das Projekt wurden nun mehrere Bäume gefällt. Die Stadt hatte dies zuvor genehmigt.

Magdeburg. - Mitten in der Magdeburger Innenstadt wird derzeit ein neues Hotel gebaut. Für das Vorhaben wurden nun auch mehrere Bäume gefällt. Die Stadt hatte dies genehmigt, um das Projekt nicht zu gefährden.