Seit 2008 erstrahlt in den dunklen Stunden des Tages eine Lichtinstallation von Maurizio Nannucci an der Hubbrücke in Magdeburg. Aktuell ist diese nur zur Hälfte wahrnehmbar.

Eigentlich sollte auf dieser Seite der Hubbrücke der Satz „Von so weit her bis hier hin“ leuchten.

Magdeburg - „Von so weit her bis hier hin.“ Dieser Satz sollte eigentlich in den dunklen Stunden des Tages an der nördlichen Seite der Hubbrücke aufleuchten.