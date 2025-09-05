Nachdem zunächst der private Eigentümer aus Trotz die Hubbrücke in Magdeburg gesperrt hatte, greift nun das zuständige Bundesamt durch. Die Nutzung der Elbe-Querung wurde verboten.

Hickhack um Magdeburger Hubbrücke geht weiter: Jetzt sperrt das Amt

Die Nutzung der Hubbrücke über die Elbe in Magdeburg wurde jetzt auch amtlich verboten.

Magdeburg. - Die Sperrung der Hubbrücke in Magdeburg sorgt weiter für Wirbel. Die vom privaten Eigentümer angekündigte Freigabe für das dreitägige Kulturbrücke-Festival soll es eigentlich nicht geben. Das Ordnungsamt hat dies den Veranstaltern in Absprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) mitgeteilt.