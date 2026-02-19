Bleistifte, Filmdöschen, Klarinettenblätter: Illustratorin Christine Faust schaut der Philharmonie im Theater Magdeburg genau zu – und entdeckt das Orchester neu.

So taucht das Opernhaus des Theaters Magdeburg in „Mein erstes Orchesterbuch“ von Marko Simsa und mit Illustrationen von Christine Faust auf.

Magdeburg. - Als Christine Faust das erste Mal bei einer Probe der Magdeburgischen Philharmonie sitzt, merkt sie schnell, dass das etwas völlig anderes ist als ein Konzertbesuch – und dass ein Orchester mehr ist als Instrumente und Noten. „Mein erstes Buch vom Orchester“ zeigt die Ergebnisse ihrer Recherchen. Spannend ist nicht zuletzt, wie Magdeburg in dem Kinder-Sachbuch seine Spuren hinterlassen hat und welche Details der Philharmonie des Theaters Magdeburg sich darin wiederfinden.