Geschenkidee für Kinder Im Kinder-Sachbuch zeigt Christine Faust die Magdeburgische Philharmonie
Bleistifte, Filmdöschen, Klarinettenblätter: Illustratorin Christine Faust schaut der Philharmonie im Theater Magdeburg genau zu – und entdeckt das Orchester neu.
19.02.2026, 06:15
Magdeburg. - Als Christine Faust das erste Mal bei einer Probe der Magdeburgischen Philharmonie sitzt, merkt sie schnell, dass das etwas völlig anderes ist als ein Konzertbesuch – und dass ein Orchester mehr ist als Instrumente und Noten. „Mein erstes Buch vom Orchester“ zeigt die Ergebnisse ihrer Recherchen. Spannend ist nicht zuletzt, wie Magdeburg in dem Kinder-Sachbuch seine Spuren hinterlassen hat und welche Details der Philharmonie des Theaters Magdeburg sich darin wiederfinden.