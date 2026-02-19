weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Geschenkidee für Kinder: Im Kinder-Sachbuch zeigt Christine Faust die Magdeburgische Philharmonie

Bleistifte, Filmdöschen, Klarinettenblätter: Illustratorin Christine Faust schaut der Philharmonie im Theater Magdeburg genau zu – und entdeckt das Orchester neu.

Von Martin Rieß 19.02.2026, 06:15
So taucht das Opernhaus des Theaters Magdeburg in „Mein erstes Orchesterbuch“ von Marko Simsa und mit Illustrationen von Christine Faust auf.
So taucht das Opernhaus des Theaters Magdeburg in „Mein erstes Orchesterbuch“ von Marko Simsa und mit Illustrationen von Christine Faust auf. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Als Christine Faust das erste Mal bei einer Probe der Magdeburgischen Philharmonie sitzt, merkt sie schnell, dass das etwas völlig anderes ist als ein Konzertbesuch – und dass ein Orchester mehr ist als Instrumente und Noten. „Mein erstes Buch vom Orchester“ zeigt die Ergebnisse ihrer Recherchen. Spannend ist nicht zuletzt, wie Magdeburg in dem Kinder-Sachbuch seine Spuren hinterlassen hat und welche Details der Philharmonie des Theaters Magdeburg sich darin wiederfinden.