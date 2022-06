Bildung und Erziehung Immer mehr Kinder in Magdeburg zeigen ein herausforderndes Verhalten

Die Frühförderstelle in Magdeburg wird 30 Jahre alt. Volksstimme-Redakteurin Christina Bendigs sprach mit Leiterin Birgit Garlipp über die Arbeit in der Einrichtung, über herausfordernde Kinder und darüber, was sie brauchen.