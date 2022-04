In Magdeburg werden 18 öffentliche Osterfeuer entzündet

Magdeburg feiert Ostern. In der folgenden Übersicht sind die von der Stadt genehmigten öffentlichen Osterfeuer aufgelistet.

In diesem Jahr brennen in Magdeburg und Umgebung nach einer Corona-Pause die Osterfeuer wieder.

Magdeburg - In den vergangenen beiden Jahren war es in Magdeburg mit den öffentlichen Osterfeuern Asche: Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr sind aber die Beschränkungen gefallen, und eine Reihe von Veranstaltern möchte nun die Tradition wieder aufnehmen. Die Magdeburger Stadtverwaltung hat für die kommenden Tage 18 öffentliche Osterfeuer genehmigt.

„Vereine, freiwillige Feuerwehren oder Gastwirte, die zu den Ostertagen ein öffentlich zugängliches Brauchtumsfeuer abbrennen wollen, müssen dies vom Ordnungsamt genehmigen lassen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus dazu weiter.

Gründonnerstag, 14. April 2022

17 bis 22 Uhr: Fläche am Gröninger Bad, Veranstalter ist der Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermersleben

ab 18 Uhr: MSV Börde an der Harsdorfer Straße 47 am Guts-Muths-Stadion

ab 18 Uhr: VSB 1980 am Offenen Treff in der Hugo-Junkers-Allee 54

Ostersonnabend, 18. April 2022

16 bis 22 Uhr: Lemsdorfer Osterfeuer an der Ballenstedter Straße/ Ecke Am Eulengraben

16 bis 1 Uhr: Café „Treibgut“ in der Werner-Heisenberg-Straße 45

ab 17 Uhr: Freiwillige Feuerwehr Rothensee in der Windmühlenstraße 29/30

18 bis 22 Uhr: Festung Mark im Hohepfortewall

ab 18 Uhr: Bike Inn in der Luisenthaler Straße 115

ab 18 Uhr: Kleingartenverein „Am Rosenbusch“ im Schöppensteg 68

18 bis 24 Uhr: Am Sportplatz in Randau, Veranstalter ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Randau

18 bis 24 Uhr: Verein der Gartenfreunde „Am Steinlagerplatz“ in der Calbischen Straße

ab 18.30 Uhr: SV Aufbau Empor Ost Magdeburg am Gübser Weg 35/Sportplatz

ab 19 Uhr: Umflutkanal Pechau. Veranstalter ist der Ortschaftsrat.

ab 19 Uhr: Calenberge, Veranstalter ist der Ortschaftsrat Randau-Calenberge

ab 19 Uhr: Mückenwirt, An der Elbe 14

ab 19.30 Uhr: Evangelische Hoffnungsgemeinde im Krähenstieg 2

Ostersonntag, 19. April 2022

ab 17 Uhr : Vereinsheim TuS in der Zielitzer Straße 28

ab 19 Uhr: Gasthaus „Zum Lindenweiler“ in der Vogelbreite 27

Das Ordnungsamt hat angekündigt, die Orte der Brauchtumsfeuer bereits im Vorfeld zu überprüfen. Mit den Kontrollen soll dafür gesorgt werden, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe verbrannt werden und die Sicherheit der Besucher gewährleistet wird. Zudem wird das Ordnungsamt an den Feiertagen verstärkt kontrollieren. Wer feuchtes oder ungeeignetes Brennmaterial verwendet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.