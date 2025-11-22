In Magdeburg-Olvenstedt findet wegen der Vogelgrippe statt einer Schau des Geflügelzuchtvereins nun eine Kaninchenschau statt. Kinder konnten bei einem Wettbewerb Bücher gewinnen.

Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat auch in Magdeburg für Einschränkungen und Konsequenzen gesorgt. Unter anderem der Geflügelzüchterverein Olvenstedt musste seine Ausstellung absagen. Dafür gibt es jetzt eine Schau des Kaninchenzüchtervereins Olvenstedt. Die Hühner sollen trotzdem eine Rolle spielen.

Die Kaninchenausstellung findet am Wochenende vom 29. und 30. November im Bürgerhaus Alt-Olvenstedt an der Poststraße 17 statt. Veranstaltet wird die Schau gemeinsam mit dem KZV Niederndodeleben. Das ist die erste Gemeinschaftsschau der beiden Vereine. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

Über 50 Bilder sind bei dem Malwettbewerb in Olvenstedt entstanden. Foto: Rüdiger Jeziorski

Magdeburger Stadtbibliothek verschenkt Bücher

Für die ursprünglich geplante Geflügel-Ausstellung gab es bereits vor der Absage einen Malwettbewerb für Kinder. Drei Kitas aus Olvenstedt haben sich daran beteiligt. Etwa 50 Bilder sind dabei entstanden, die von Vereinsmitglied Rüdiger Jeziorski eingesammelt wurden.

„Jedes Kind bekommt einen schönen Preis und jede Kita, die teilgenommen hat, einen Pokal. Im Laufe des Monats Dezember werden Mario Peters und ich die Preise den Kitas übergeben“, erklärt er. Die Stadtbibliothek hat 60 kleine Beutel mit Kinderbüchern als Preise für die Kinder zur Verfügung gestellt.

Aktuell gilt in Magdeburg Stallpflicht für Geflügel.