Selbstversuch der Magdeburger Volksstimme Kaufverbot und nur 30 Teile im Januar: Netflix-Doku zeigt Auswirkung von Konsum

Wie verändert Verzicht den Alltag? Drei Volksstimme-Reporterinnen aus Magdeburg probieren es in der Serie „Weniger ist mehr“ aus – und erzählen ehrlich, was gelingt und was scheitert. Hier lesen Sie, wie es sich mit einem Kaufverbot und einem Kleiderschrank von nur 30 Teilen lebt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 08.01.2026, 10:31
Die Magdeburger Volksstimme-Reporterin Lena Bellon verzichtet im Januar 2026 darauf, neue Dinge zu kaufen. Außerdem wurde der Kleiderschrank auf 30 Teile reduziert.
Die Magdeburger Volksstimme-Reporterin Lena Bellon verzichtet im Januar 2026 darauf, neue Dinge zu kaufen. Außerdem wurde der Kleiderschrank auf 30 Teile reduziert. Foto/Grafik: David Behrendt/Tobias Büttner

Magdeburg. - Ein Leben ohne Alltagsluxus: Im Januar 2026 verzichten zwei Kolleginnen und ich auf drei verschiedene Dinge: Auto, Bildschirmzeit und Konsum. Hier berichte ich regelmäßig, wie es für mich mit dem Kaufverbot läuft und mit meinem auf 30 Teile reduzierten Kleiderschrank.