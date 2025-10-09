Eil
Großer Neubau am Stadtrand geplant Kein Geld im Haushalt - Sorgen um neue Feuerwache für Magdeburg-Rothensee
In Magdeburg-Rothensee soll eine neue Wache für die Freiwillige Feuerwehr gebaut werden. Im aktuellen Haushaltsplan ist jedoch bis 2029 kein Geld dafür eingestellt.
09.10.2025, 06:45
Magdeburg. - Die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothensee soll ein neues Gerätehaus bekommen. Das alte Gebäude platzt längst aus allen Nähten, unter anderem aufgrund des guten Zulaufs bei der Kinder- und Jugendwehr. Die Stadtverwaltung plant deshalb bereits einen Neubau - doch gibt es dafür auch Geld?