In Magdeburg-Rothensee soll eine neue Wache für die Freiwillige Feuerwehr gebaut werden. Im aktuellen Haushaltsplan ist jedoch bis 2029 kein Geld dafür eingestellt.

Von Stefan Harter 09.10.2025, 06:45
Für die Magdeburger Feuerwehr sollen gleich mehrere neue Wachen gebaut werden - unter anderem im Stadtteil Rothensee.
Magdeburg. - Die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothensee soll ein neues Gerätehaus bekommen. Das alte Gebäude platzt längst aus allen Nähten, unter anderem aufgrund des guten Zulaufs bei der Kinder- und Jugendwehr. Die Stadtverwaltung plant deshalb bereits einen Neubau - doch gibt es dafür auch Geld?