Magdeburgs Theaterkiste bringt eine lokale Kinderbuchfigur auf die Bühne – und sucht dafür junge Schauspieltalente. Die Anmeldungen dafür haben begonnen.

Beim Wintermärchen bringt die Theaterkiste schon seit Jahren Groß und Klein gemeinsam auf die Bühne – wie hier bei einer Aufführung im vergangenen Jahr. Jetzt entsteht ein Stück, in dem ausschließlich Kinder spielen.

Magdeburg. - Vorhang auf für Magdeburger Kinder: Bald gibt es die Chance, echte Theaterluft zu schnuppern. Die Theaterkiste startet ein neues Projekt und sucht dafür Schauspiellustige im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Geschichte, die auf die Bühne kommt, hat dabei einen ganz besonderen Magdeburg-Bezug.