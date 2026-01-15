Buch kommt auf die Bühne Kinder spielen Theater: Junge Schauspieler für neues Projekt gesucht
Magdeburgs Theaterkiste bringt eine lokale Kinderbuchfigur auf die Bühne – und sucht dafür junge Schauspieltalente. Die Anmeldungen dafür haben begonnen.
15.01.2026, 06:40
Magdeburg. - Vorhang auf für Magdeburger Kinder: Bald gibt es die Chance, echte Theaterluft zu schnuppern. Die Theaterkiste startet ein neues Projekt und sucht dafür Schauspiellustige im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Geschichte, die auf die Bühne kommt, hat dabei einen ganz besonderen Magdeburg-Bezug.