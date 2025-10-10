Mehrere frühere Kioske im Magdeburger Stadtteil Neustädter See werden im Auftrag der Stadt abgerissen. Sie hatte gegen die Pächterin geklagt. So geht es im Anschluss weiter.

Die Kioske am Neustädter See in Magdeburg werden abgerissen.

Magdeburg. - Nun wird es ernst: Der bereits seit 2023 geplante Abriss mehrerer früherer Kioske im Magdeburger Stadtteil Neustädter See beginnt. Erste Vorbereitungen laufen bereits. In wenigen Tagen kommt der Bagger, um die Imbisse plattzumachen.