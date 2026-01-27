Lange waren sie ein Tabu-Thema: die Kita-Beiträge in Magdeburg. Obwohl stark subventioniert, sollten sie nicht erhöht werden. Nun bahnt sich eine Kehrtwende an. OB Borris nennt erstmals Zahlen.

Magdeburgs OB Borris legt Zahlen vor: So könnten die Kita-Beiträge steigen

Die Kita-Beiträge in Magdeburg sind seit Jahren stabil. Nun sollen sie doch angehoben werden.

Magdeburg. - Geburtenraten im freien Fall, mehr als 1.000 freie Kita-Plätze und Sorge bei den Trägern, Einrichtungen schließen zu müssen. Der demografische Wandel bringt die Stadt Magdeburg in die Bredouille. Und zwingt sie zum Handeln. Nun scheint wirklich kein Weg mehr an höheren Kita-Beiträgen vorbeizuführen.