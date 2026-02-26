weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Der erste von insgesamt drei Streiktagen im Nahverkehr liegt hinter Magdeburg. Die Gewerkschaft Verdi hat den Straßenbahn- und Busverkehr weitgehend lahmgelegt. Die MVB richteten einen eingeschränkten Notverkehr ein.

Von der Lokalredaktion 26.02.2026, 17:00
In einem Demonstrationszug ziehen am Donnerstag Streikende am Gebäude der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vorbei. Die Gewerkschaft Verdi hat zum dreitägigen Warnstreik aufgerufen.
In einem Demonstrationszug ziehen am Donnerstag Streikende am Gebäude der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vorbei. Die Gewerkschaft Verdi hat zum dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Um Punkt 0 Uhr startete am Donnerstag (26. Februar 2026) der erste von insgesamt drei Warnstreiktagen im Nahverkehr in Magdeburg. Bis einschließlich Samstag sollen laut der Gewerkschaft Verdi die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ganztägig bestreikt werden. Der erste Streiktag bedeutete bereits erhebliche Einschnitte im Fahrplan der MVB.