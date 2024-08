Kinder für Kultur begeistern - dafür gibt es in Magdeburg eine bewährte Idee. Nun wurde die schönste Schultüte der Stadt gepackt - und an mehr als 2600 Kinder ausgegeben.

Magdeburg - Kinder für Kultur zu begeistern, ist nicht immer einfach. In Zeiten von Netflix und Co interessieren sich viele der jüngeren Generation gar nicht mehr für Museums- oder Theaterbesuche.

Da kommt die Aktion Kulturschultüte genau richtig. Durch die in der besonderen Schultüte beigelegten Gutscheine kommen die Kinder schon frühzeitig mit dem vorhandenen kulturellen und sportlichen Angebot in Berührung und können so langfristig dafür begeistert werden.

Außerdem fördert es den Entdecker-Drang von Kindern, sich immer neues Wissen aneignen zu wollen. Gerade für Eltern mit keinem prall gefüllten Geldbeutel ist die Kulturschultüte außerdem eine prima Gelegenheit, um mit den Kleinen neue Aktivitäten auszuprobieren.

Alles in allem kann man sagen, dass das Geld der Sponsoren hier genau richtig angelegt ist.