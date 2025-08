Magdeburg. - Über zwölf Meter lang, zweieinhalb Meter breit und mehr als sechs Meter hoch ist das neue Spielgerät in der Kita „Ottos Baumwichtel“ in Sudenburg. Das Playmobil-Piratenschiff wurde finanziert und bereitgestellt von der Stiftung Kinderförderung von Playmobil, die jedes Jahr eine Einrichtung pro Bundesland auswählen, die von der Förderung profitiert. Drei Tage dauert der Aufbau des Piratenschiffs mit Rutsche und Kletteranlage . Mit einem Schwerlastkran wurde das Schiff am Montag (4. August 2025) behutsam vom Parkplatz in den Garten gehoben.

Lesen Sie auch:Über 160 Plätze nicht belegt: Zu wenig Kinder: Weitere Kita in Magdeburg schließt.

Danach erfolgt die Gartengestaltung um das Spielgerät herum, wie Einrichtungsleiter David Biester erklärt. Ab Donnerstag, 14. August 2025, können die Kinder nach der Einweihung dann dort spielen, klettern und toben. Das Schiff wurde speziell für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter entworfen, um spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten sowie sozialen Kompetenzen zu fördern.

Kinder bewegen sich zu wenig

Die Kita an der Georg-Kaiser-Straße wurde vor zwei Jahren neu eröffnet und gehört zum Träger Evangelische Jugendhilfe Bernburg. Bis zu 120 Kinder ab sechs Monaten bis zum Schuleintritt können dort aktuell betreut werden. Sie ist eine der Magdeburger Kitas mit dem Schwerpunkt Integration, eine sogenannte Willkommenskita für Kinder mit Migrationshintergrund.

Passend dazu: Kita St. Norbert Magdeburg soll wegen sinkender Kinderzahlen schließen.

Mit dem neuen Piratenschiff seien die verschiedenen Altersklassen zum Spielen eingeladen, sagt Biester. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich mindestens 60 Minuten Bewegung. Seit der Pandemie ist die Aktivität vieler Kinder laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung weiter zurückgegangen. Dem soll das neue Spielgerät entgegenwirken.