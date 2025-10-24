In Magdeburg soll erstmals ein Laternenfestival auf dem Wasser stattfinden. Leuchtende Lampions werden dabei auf einem See treiben. Das ist geplant.

Magdeburg. - Premiere für eine neue Veranstaltung in Magdeburg: Zum ersten Mal ist am 25. Oktober 2025 ein Laternenfestival geplant. Dabei sollen zahlreiche leuchtende Lampions auf dem Wasser eines Sees treiben und so für eine besondere Stimmung sorgen.