weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Veranstaltung in Magdeburg: Premiere für Laternenfestival auf dem Wasser

Lampions sollen für Lichterglanz sorgen Veranstaltungspremiere: Leuchtende Laternen auf Magdeburger See

In Magdeburg soll erstmals ein Laternenfestival auf dem Wasser stattfinden. Leuchtende Lampions werden dabei auf einem See treiben. Das ist geplant.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 25.10.2025, 14:34
In Magdeburg findet am 25. Oktober 2025 erstmals ein Laternenfestival auf einem See statt.
In Magdeburg findet am 25. Oktober 2025 erstmals ein Laternenfestival auf einem See statt. Foto: Imago/Anadolu Agency

Magdeburg. - Premiere für eine neue Veranstaltung in Magdeburg: Zum ersten Mal ist am 25. Oktober 2025 ein Laternenfestival geplant. Dabei sollen zahlreiche leuchtende Lampions auf dem Wasser eines Sees treiben und so für eine besondere Stimmung sorgen.