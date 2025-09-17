Magdeburg. - Auch wenn die Sommerferien längst Geschichte sind und der Herbst seine Vorboten nach Magdeburg schickt: Der Bootsverleih des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe (SFM) erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch bis wann läuft eigentlich die Saison?

„Bei entsprechendem Wetter ist der Bootsverleih im Stadtpark noch für Erholungssuchende bis einschließlich der Herbstferien geöffnet“, schreibt Annekatrin Thurm vom SFM auf Nachfrage der Volksstimme. Die Ferien sind in diesem Jahr für die zweite Oktoberwoche angesagt. Unterrichtsfrei ist vom 13. bis 24. Oktober, daran schließt sich das letzte Wochenende des Oktobers an.

In diesem Jahr waren für den Bootsverleih drei neue Wassertaxis angeschafft worden. „Die neuen Boote werden sehr gut angenommen, immerhin wurden durch ihre Anschaffung alte Boote ersetzt“, so Annekatrin Thurm. Die Wassertaxis bieten - anders als die klassichen Wassertreter - mehr Platz für die Passagiere und verfügen über ein Steuerrad.

Geöffnet ist täglich außer montags ab 11 Uhr.