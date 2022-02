Liveticker Sturm in Magdeburg: Mehrere Bäume umgestürzt

Seit Mittwochabend gilt in Magdeburg die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Mehrere Freizeiteinrichtungen reagieren mit Schließungen. Alle Entwicklungen in Magdeburg können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Weiterhin besteht ganztägig eine Sturmwarnung für Magdeburg: Der Elbauenpark und das Schmetterlingshaus bleiben am Donnerstag geschlossen.

Magdeburg - Orkantief "Ylenia" hat Sachsen-Anhalt in der Nacht zum Donnerstag heftige Sturmböen und Gewitter beschert. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Stürmen in Magdeburg. Es kann zu massiven Behinderungen und Einschränkungen kommen. Alle Entwicklungen in der Landeshauptstadt können Sie hier im Liveticker verfolgen.

08.00 Uhr: "Fahrt vorsichtig!", die Polizei Magdeburg vermeldet Verkehrsbehinderungen durch Sturmschäden. Zwischen Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatzes sind mehrere Bäume umgestürzt.

07.45 Uhr: In der Landeshauptstadt blieb es bis zum Morgen ruhig. Laut der Polizei Magdeburg gab es bisher noch keine größeren Schäden. Auch Personen seien nicht verletzt worden. Laut MVB-Störungsmelder liegen aktuell Äste und Bäume im Gleisbereich Richtung Neustädter See. Die Linie 9 fährt ab Klosterwuhne zum Kannenstieg. "Zwischen Kastanienstraße und Krähenstieg fahren zwei Busse der Linien 59 und 69 SEV", heißt es in der Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe.

Erste Schließungen und Absagen durch den Sturm

Erst der Magdeburger Zoo, nun auch der Magdeburger Elbauenpark. Aufgrund des anstehenden Unwetters bleibt auch der Freizeitpark am Donnerstag, den 17. Februar, geschlossen.

"Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität. Weil herabfallende Äste eine Gefahr für unsere Besucher darstellen könnten, haben wir vorsorglich entschieden, den gesamten Park am Donnerstag nicht zu öffnen", erklärt Jana Bork von der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft, die den etwa 100 Hektar groß großen Erlebnispark betreibt.

Auch das Schmetterlingshaus wird zur Sicherheit ganztägig geschlossen bleiben, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft bittet um Verständnis. Grund sind die für die Region vorausgesagten Windstärken von 9-11 Btf und Orkanböen.