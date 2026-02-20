Digitaler, gerechter, lebendiger: Mit ihrem Strategiepapier „Magdeburg 2040“ verfolgt Oberbürgermeisterin Borris ehrgeizige Ziele. Doch zwischen Vision und Wirklichkeit liegt ein schmaler Grat. Welche Weichen nun gestellt werden müssen.

Magdeburg 2040: Diese Visionen hat OB Borris für die Zukunft

Wo steht Magdeburg 2040? Oberbürgermeisterin Simone Borris hat ein Strategiepapier entwickelt, das den Weg weisen soll.

Magdeburg. - Magdeburg wagt den Blick weit nach vorn: „Magdeburg 2040“ heißt das Strategiepapier, mit dem die Stadt festlegt, wo sie in 14 Jahren stehen will. Und das in einer Zeit, in der der Haushalt so tief in den roten Zahlen steckt wie selten zuvor. Während an vielen Stellen gekürzt wird, formuliert die Verwaltung ehrgeizige Ziele. Doch hinter dem Papier verbirgt sich mehr als ein mutiger Plan.