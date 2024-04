Die Magdeburgerin Jutta Strehl führt eine erfolgreiche Cateringfirma. In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, eröffnet sie lieber eine eigene Kneipe in der Stadt.

Magdeburg - Die Magdeburgerin Jutta Strehl ist in einem Alter, in dem andere in den Ruhestand gehen. Doch die 67-Jährige wird lieber noch einmal Wirtin und eröffnet wieder eine Kneipe in der Stadt. Denn schon vor 40 Jahren hatte sie in Bremerhaven, wo sie aufgewachsen ist, einige Jahre sehr erfolgreich eine Kneipe geführt, wie sie erzählt.