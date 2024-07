Neue Marktordnung in Magdeburg: Lebende Tiere und Grüner Sonnabend bald gestrichen?

Auf dem Alten Markt in Magdeburg wird Dienstag bis Sonnabend mit Altem Rathaus und Johanniskirche im Hintergrund Markt gehalten.

Magdeburg - Mit dem Korb zum Alten Markt gehen, dort ein lebendes Kaninchen auswählen, es dort gleich vom Händler fachmännisch schlachten lassen, um zu Hause ein Lapin au Vin – ein Kaninchen in Rotweinsoße – zuzubereiten? Das mag bis vor vielen Jahrzehnten auf dem Markt in Magdeburg noch gang und gäbe gewesen sein. Doch heute kann man sich eine solche Strategie, um an tatsächlich frisches Fleisch zu gelangen, kaum noch vorstellen.