Magdeburg-Stadtfeld feiert mit Glühwein und Posaunenchor

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird in Magdeburg-Stadtfeld das Weihnachtsspektakel gefeiert. Wie immer gehen alle Einnahmen an die Projekte verschiedener Vereine und Organisationen.

Die Tanne für das Weihnachtsspektakel in Magdeburg-Stadtfeld ist geschmückt.

Magdeburg - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am 9. Dezember 2022 wieder das Weihnachtsspektakel in Magdeburg-Stadtfeld statt. Der Verein Bürger für Stadtfeld organisiert den Adventsmarkt mit Ständen von Vereinen und Organisationen sowie einem Bühnenprogramm auf dem Wilhelmstädter Platz.

Zum Auftakt spielt um 16 Uhr der Posaunenchor der Paulusgemeinde, der traditionell den Weihnachtsmarkt im Stadtfelder Kiez eröffnet. Im Anschluss werden mehrere Kitas aus dem Stadtteil sowie der Chor der Grundschule Annastraße ein weihnachtliches Programm auf die Bühne bringen, wie der Bürgerverein informiert. Es folgt ein Auftritt der Sängerin Aegneth mit internationalen Weihnachtsliedern. Das Abendprogramm bilden Harlekeen, Sieger des SWM-Talentverstärkers 2021, und die Rock´n´Roll & Country-Band The Skystones.

Erlöse für den guten Zweck

Neben dem Bühnenprogramm wird es auch eine kostenlose Kindereisenbahn und zahlreiche Stände mit weihnachtlichen Spezialitäten geben. Die Erlöse des Weihnachtsmarktes kommen dabei wie immer verschiedenen guten Zwecken zugute. „Mit den Einnahmen werden beispielsweise die Arbeit von Stadtfelder Vereinen unterstützt, Bäume gepflanzt oder Angebote für Kinder und Jugendliche gestärkt“, berichtet der Vereinsvorsitzende Thomas Opp.

Auf dem Weihnachtsmarkt finden sich Stände von Bürger für Stadtfeld, Familienhaus Magdeburg, CVJM Magdeburg, Round Table Service-Club Magdeburg, Soroptimist International Club Magdeburg, Gemeinde Gottes, Kunstkurve Stadtfeld, Ernas LebensMittelPunkt, Bündnis 90/Die Grünen Stadtteilgruppe Stadtfeld, SPD Stadtfeld und der CDU Magdeburg. Im Büro der Linken direkt am Wilhelmstädter Platz finden wieder eine kleine Bastelwerkstatt und ein Still- und Wickelraum Platz.

Getränke in Mehrwegbechern

Es wird in diesem Jahr erstmalig möglich sein, sich Getränke in selbst mitgebrachten Tassen oder Bechern ausschenken zu lassen. „Wir rufen alle Besucherinnen und Besucher auf, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Es ist unser Ziel, auf diese Weise Abfall zu vermeiden“, erklärt Thomas Opp. „Wir danken allen Sponsoren, die uns auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten weiterhin unterstützen und diese Veranstaltung erst möglich machen“, ergänzt er.

Das Teilstück der Herderstraße zwischen Olvenstedter Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße ist am 9. Dezember 2022 ab circa 10 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Klopstockstraße. Die Sperrung wird nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes ab circa 23.30 Uhr aufgehoben.