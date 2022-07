Diskussion in Magdeburg: Wie umgehen mit Corona, Tbc und Impfungen bei Ukraine-Flüchtlingen?

Der Corona-Schnelltest ist in Deutschland ein seit Monaten gewohntes Bild. In Magdeburg wird er standardmäßig bei jenen Menschen vorgenommen, die als Flüchtlinge in einer der als Notunterkünfte genutzten Hallen ankommen.

Magdeburg - Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat in Europa eine in den vergangenen Jahren ungekannte Fluchtbewegung eingesetzt. Mehrere Millionen Menschen sind aus Angst um ihr Leben aus dem osteuropäischen Land bereits geflohen, Hunderte von ihnen sind in Magdeburg angekommen. Doch wie ist es um die Gesundheit der Menschen bestellt, die in den Wochen zuvor in vielen Fällen eng beieinander und unter schwierigen Verhältnissen leben mussten und die aus einem Land kommen, in dem die Impfquote gegen Corona gerade einmal bei etwas mehr als einem Drittel liegt?