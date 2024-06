Magdeburg. - Neubaustrecken, Instandsetzung und Sanierung bestehender Gleisanlagen – die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) investieren Millionenbeträge in die Infrastruktur für die Straßenbahnen. Bevor die Fahrgäste aber Vorteile moderner Bahnstrecken erfahren dürfen, müssen sie Einschränkungen in Kauf nehmen. Denn wie beispielsweise jetzt am Hasselbachplatz sind für die Bauarbeiten auch an einigen Straßen und am Leitungssystem der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) teils massive Einschränkungen erforderlich. Genutzt werden insbesondere die Sommerferien vom 24. Juni bis 3. August, um Arbeiten mit Einschränkungen im Verkehr von Bus und Bahn über die Bühne zu bringen. Die MVB nennen neun Stellen, an denen Bauarbeiten für Umleitungen und Schienenersatzverkehr sorgen. Jetzt liegen weitere Details zu zwei vor.

Hasselbachplatz: Am 1. Juli beginnt der zweite Bauabschnitt der Gleisbaustelle am Hasselbachplatz. Damit einher geht ein neues Liniennetz mit Änderungen für die Linien 2, 3, 5, 9, 10, 59 sowie die Nachtlinien N1, N2, N3, N4 und N5. Die Streckenabschnitte Otto-von-Guericke-Straße und Hallische Straße sind in den Monaten ab Juli ohne Straßenbahnverkehr. Dafür wird der Betrieb auf der Sternstraße und dem Breiten Weg Südabschnitt wieder aufgenommen.

Doch warum liegt hier noch kein Netzplan vor? Welche Linien auf welchen Routen fahren, steht noch nicht endgültig fest, wie die Volksstimme auf Nachfrage erfuhr.

Bereits in den vergangenen Monaten haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe in diesem Bereich die Gleise erneuert, die nach mehr als 20 Jahren deutliche Abnutzungserscheinungen gezeigt haben. Die langwierige Sperrung sorgte für Unmut bei Wirten und Händlern. Und auch das Theater Magdeburg hatte sich des Themas bereits angenommen.

Wo wird die Große Diesdorfer Straße gesperrt und sind Autos betroffen?

Auf der Großen Diesdorfer Straße wird vom 24. Juni bis 4. August zwischen Beimsplatz und Gartenheimweg durch die SWM gebaut. Für Straßenbahnen ist dieser Bereich gesperrt, Busse und andere Fahrzeuge können weiter fahren. Die Straßenbahnlinie 6 fährt daher nur verkürzt zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof. Zwischen Diesdorf und Westring fahren als Ersatz Busse.

Auf der Großen Diesdorfer Straße sind in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Abschnitte der Straßenbahntrasse erneuert worden. Mit dem grundhaften Ausbau, der noch erfolgen soll, haben die jetzigen Arbeiten jedoch noch nichts zu tun. Immerhin wurde die Haltestelle Westfriedhof bereits provisorisch barrierefrei hergerichtet.

Wo sich die Baustelle in der Mittagstraße befindet

Wegen Bauarbeiten im östlichen Abschnitt der Mittagstraße müssen die Magdeburger Verkehrsbetriebe im Nachtverkehr die Linie N7 in Fahrtrichtung Kannenstieg ab der Agnetenstraße vom 24. Juni bis 5. Juli über den Bahnhof Neustadt fahren lassen. Die weiteren Haltestellen in der Alten Neustadt können dadurch zeitweise nicht bedient werden.

Zu Orientierung: Bei diesem Abschnitt handelt es sich um die „Kaufland-Seite“ der Straße zwischen Nachtweide und Lübecker Straße.

Wann Straßenbahn in Magdeburg nicht nach Reform fährt

Wegen turnusmäßigen Kontrollen an den Fahrleitungsanlagen der Straßenbahn wird die Straßenbahnstrecke zwischen Leipziger Chaussee und Reform am 30. Juni für einen Tag gesperrt . Die Linie 9 fährt verkürzt zur Leipziger Chaussee. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Zu den anderen Baustellen hatte die Volksstimme bereits Informationen veröffentlicht.

Über Einzelheiten zu den verschiedenen Veränderungen im öffentlichen Personennahverkehr möchten die MVB noch gesondert informieren.

Unabhängig von diesen Veränderungen müssen sich die Fahrgäste vom 24. Juni bis 2. August auf andere Takte im öffentlichen Personennahverkehr der Verkehrsbetriebe einstellen: Es gilt wie auch bei einigen Regionalbussen der Ferienfahrplan.