Geschenktipp Magdeburger Attraktion in Bildern: Domkalender fürs Löwenköpfchen
Ein Jahr voller Fotomomente für das Magdeburger Dommuseum bietet die Kalender-Ausgabe für 2026.
13.08.2025, 17:15
Magdeburg. - Pünktlich zum kommenden Jahr erscheint der neue Dom-Kalender 2026 des Fördervereins Magdeburger Dommuseum. Mit 13 großformatigen Fotos der Magdeburger Fotografen Christian Walter und Ulrich Schneider sowie vom Vereinsvorsitzenden Thomas Nawrath zeigt der Kalender sowohl klassische Motive als auch spannende neue Perspektiven auf den Magdeburger Dom und das benachbarte Dommuseum Ottonianum.