Ein Jahr voller Fotomomente für das Magdeburger Dommuseum bietet die Kalender-Ausgabe für 2026.

Die Fördervereinsvorsitzenden Thomas Nawrath und Rainer Kuhn präsentieren im Dommuseum in Magdeburg den Kalender vor dem vor genau 24 Jahren entdeckten steinernen Grab.

Magdeburg. - Pünktlich zum kommenden Jahr erscheint der neue Dom-Kalender 2026 des Fördervereins Magdeburger Dommuseum. Mit 13 großformatigen Fotos der Magdeburger Fotografen Christian Walter und Ulrich Schneider sowie vom Vereinsvorsitzenden Thomas Nawrath zeigt der Kalender sowohl klassische Motive als auch spannende neue Perspektiven auf den Magdeburger Dom und das benachbarte Dommuseum Ottonianum.