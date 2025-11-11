Der Leiter der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel, war am 11. November 2025 bei der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort sprach er über den Prozess-Auftakt gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts.

