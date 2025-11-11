Liveticker
Zu Gast beim Sat1-Frühstücksfernsehen Magdeburger Volksstimme-Lokalchef im TV: Über Attentäter-Briefe und Prozess
Der Leiter der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel, war am 11. November 2025 bei der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort sprach er über den Prozess-Auftakt gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts.
Aktualisiert: 11.11.2025, 12:51
Magdeburg. - Berichte über den Prozessauftakt zum Anschlag in Magdeburg gibt es aktuell weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Auch bei dem Sat1-Frühstücksfernsehen ist er Thema. Zu Gast war dafür der Chef der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel.