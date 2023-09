Zum letzten Mal fand das Magdeburger Down-Sportfest in der Hermann-Gieseler-Halle statt. 2024 ziehen die Sportler mit dem Down-Syndrom in die neue Sporthalle am Lorenzweg um.

Das 18. Down-Sportfest fand in Magdeburg in der Hermann-Gieseler-Halle statt.

Magdeburg - Mit einer fröhlichen Party haben sich die kleinen und großen Teilnehmer des Magdeburger Down-Sportfests am 9. September 2023 von ihrer angestammten Sportstätte verabschiedet. Denn die 18. Auflage der Veranstaltung für Menschen mit Down-Syndrom war die Letzte, die in der Hermann-Gieseler-Halle durchgeführt wurde. 2024 soll das Wetteifern in der neuen Sporthalle am Lorenzweg stattfinden.

Diesmal konnten die Wettkämpfer aber noch einmal über das vertraute Parkett laufen. Mit viel Spaß und Freude waren sie dabei, nachdem sie zuvor von nah und fern nach Magdeburg gekommen waren.

Nach Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Simone Borris und dem Vorstandsvorsitzender des Landessportbunds Sachsen-Anhalt, Tobias Knoch, warteten Disziplinen wie Pendellauf, Weitsprung, Hindernis-Lauf sowie Medizinballwerfen.

Außerdem konnten sich die über 130 Sportler beim Tischtennis, Judo und im Bogenschießen ausprobieren. Zahlreiche Infostände warteten zudem auf die Besucher.

Außerdem fand der Tag der Zahngesundheit „Gesund im Mund für Alle“ statt, zu dem die Zahnärztekammer vor Ort informierte. Weiterhin gab es Workshops im Bereich Tanzen und Drum Alive sowie eine Modenschau. Der Förderverein zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Menschen mit Down-Syndrom war mit Angeboten vor Ort.