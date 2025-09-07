weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. No-Limits-Projekt im Stadtpark an der Elbe: Magdeburger Extremradsportler: 60 Stunden Schmerz für ein bisschen Ferienglück

No-Limits-Projekt im Stadtpark an der Elbe Magdeburger Extremradsportler: 60 Stunden Schmerz für ein bisschen Ferienglück

Was treibt einen jungen Mann dazu, 60 Stunden lang fast ohne Schlaf Rad zu fahren? Für den Magdeburger Andy Hesse ist die Antwort klar: Kindern Hoffnung schenken.

Von Sabine Lindenau 07.09.2025, 08:00
Andy Hesse ist bereit: Der Extremradsportler aus Magdeburg will vom 12. bis 14. September 2025 im Stadtpark radeln, um Kinder zu unterstützen. Mitradeln ist erwünscht.
Andy Hesse ist bereit: Der Extremradsportler aus Magdeburg will vom 12. bis 14. September 2025 im Stadtpark radeln, um Kinder zu unterstützen. Mitradeln ist erwünscht. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Andy Hesse setzt in diesem Jahr noch einen drauf: Nach 500 Kilometern in 24 Stunden vor zwei Jahren will der Magdeburger Ultracycler jetzt das Unmögliche wagen – und das nicht etwa für Ruhm, sondern um Kindern eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen.