Was treibt einen jungen Mann dazu, 60 Stunden lang fast ohne Schlaf Rad zu fahren? Für den Magdeburger Andy Hesse ist die Antwort klar: Kindern Hoffnung schenken.

Andy Hesse ist bereit: Der Extremradsportler aus Magdeburg will vom 12. bis 14. September 2025 im Stadtpark radeln, um Kinder zu unterstützen. Mitradeln ist erwünscht.

Magdeburg. - Andy Hesse setzt in diesem Jahr noch einen drauf: Nach 500 Kilometern in 24 Stunden vor zwei Jahren will der Magdeburger Ultracycler jetzt das Unmögliche wagen – und das nicht etwa für Ruhm, sondern um Kindern eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen.