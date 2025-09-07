No-Limits-Projekt im Stadtpark an der Elbe Magdeburger Extremradsportler: 60 Stunden Schmerz für ein bisschen Ferienglück
Was treibt einen jungen Mann dazu, 60 Stunden lang fast ohne Schlaf Rad zu fahren? Für den Magdeburger Andy Hesse ist die Antwort klar: Kindern Hoffnung schenken.
07.09.2025, 08:00
Magdeburg. - Andy Hesse setzt in diesem Jahr noch einen drauf: Nach 500 Kilometern in 24 Stunden vor zwei Jahren will der Magdeburger Ultracycler jetzt das Unmögliche wagen – und das nicht etwa für Ruhm, sondern um Kindern eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen.