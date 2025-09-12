Kinder und Eltern trotzen Ratsentscheidung Magdeburger Kita feiert letztes Jubiläum vor ihrer Schließung
Die Kita „Abenteuerland" in Magdeburg muss einem millionenschweren Bauprojekt weichen. Das 20-jährige Bestehen der Einrichtung feierten Kinder und Eltern trotzdem.
12.09.2025, 10:30
Magdeburg. - Nein, das Feiern wollten sie sich trotz der jüngsten Nachrichten nicht verderben lassen. Zum 20-jährigen Bestehen der Kita „Abenteuerland“ in Magdeburg kamen deshalb auch viele ehemalige Kinder und Familien, Mitarbeiter sowie Nachbarn aus dem Wohngebiet, die zwischen Hüpfburg, Eismanufaktur, Schminkstand und Spielmobil vor allem eines haben sollten: Spaß.