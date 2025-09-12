Die Kita „Abenteuerland" in Magdeburg muss einem millionenschweren Bauprojekt weichen. Das 20-jährige Bestehen der Einrichtung feierten Kinder und Eltern trotzdem.

Kita-Leiterin Kerstin Liebich-Kratzsch mit einigen ihrer Schützlinge bei der Jubiläumsfeier für die Magdeburger Kita „Abenteuerland“.

Magdeburg. - Nein, das Feiern wollten sie sich trotz der jüngsten Nachrichten nicht verderben lassen. Zum 20-jährigen Bestehen der Kita „Abenteuerland“ in Magdeburg kamen deshalb auch viele ehemalige Kinder und Familien, Mitarbeiter sowie Nachbarn aus dem Wohngebiet, die zwischen Hüpfburg, Eismanufaktur, Schminkstand und Spielmobil vor allem eines haben sollten: Spaß.