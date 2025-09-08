In Magdeburg sollte das Spektakel mit 1,2 Millionen LED-Lichtern ausgebaut werden. Doch kann sich die Stadt das überhaupt noch leisten? Und hat die Attraktion noch eine Zukunft?

Die Lichterwelt Magdeburg gehört zu den großen Attraktionen Magdeburgs im Spätherbst und Winter.

Magdeburg. - Wenn am 20. November 2025 der Schalter umgelegt wird, verwandelt sich Magdeburg erneut in ein Wintermärchen. Rund 1,2 Millionen Lichter tauchen die Innenstadt mit der Lichterwelt in ein funkelndes Meer aus Glanz und Farben. Doch während die Stadt erstrahlt, ist hinter den Kulissen eine wichtige Entscheidung gefallen: Die Verwaltung legt die zweite Ausbaustufe der Weihnachts- und Winterbeleuchtung auf Eis, nachdem diese bereits einmal verschoben worden war.