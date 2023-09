Die Lichterwelt ist in Magdeburg zur Vorweihnachtszeit ein Besuchermagnet. Auch einige Stadtteile machen schon mit. Doch in Neustadt gestaltet sich das schwierig.

Magdeburg - Noch gibt der Sommer nicht auf, aber der nächste Winter und mit ihm die dunkle Jahreszeit kommen mit Bestimmtheit. Dann wird nicht nur in der Magdeburger Innenstadt wieder die beliebte Lichterwelt aufgestellt. In immer mehr Stadtteilen gibt es ebenfalls eigene Elemente, die in der Vorweihnachtszeit erstrahlen.

Auch in Neue Neustadt soll ein eigenes Lichterwelt-Element stehen – zumindest ist das die Idee der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) des Stadtteils. Schon 2021 wurden dafür zwei Entwürfe der polnischen Firma vorgestellt, die auch die Lichterwelt in der City gestaltet hat. Der heilige Nikolaus als Namenspatron der Nicolaikirche sollte darin eine Rolle spielen.

Viele Kosten für Anschaffung, Lagerung, Strom und Versicherung

In der jüngsten GWA-Sitzung wollte Jeannette Digonis vom Stadtplanungsamt nun von der Bürgerrunde wissen, ob sich jemand gefunden hat, der den sprichwörtlichen Hut bei dem Projekt aufsetzen will. Denn den braucht es, wenn man an der Lichterwelt teilhaben will. Neben den reinen Anschaffungskosten fallen diverse weitere Geldposten an: Auf- und Abbau, Lagerung, Versicherung sowie Strom. Für all dieses müsste ein Verein, eine Institution, die GWA oder auch eine Privatperson die Verantwortung übernehmen.

So könnte das Lichterwelt-Element für Magdeburg-Neustadt aussehen. Visualisierung: Multidecor

Für die Anschaffung hatte Digonis 5.000 Euro aus dem Verfügungsfonds für Neustadt bislang zurückgehalten. Damit hätte anteilig der Kauf des leuchtenden Nikolaus finanziert werden können. Da sich aber niemand in der Bürgerrunde bereit erklärte, die Lichterwelt in die Hände zu nehmen, kann das Geld nun für andere Stadtteilprojekte verwendet werden.

Idee für Weihnachtsbaum auf dem neugestalteten Nicolaiplatz

„Der Wunsch und Wille ist da“, konstatierte die Stadtplanungsmitarbeiterin, nur es scheitert an der Umsetzung. Somit wird die Lichterwelt-Idee für Neustadt zunächst in die Schublade zurückgelegt.

Jeannette Digonis regte dafür aber an, doch wenigstens die Weihnachtsbaumhülse auf dem neugestalteten Nicolaiplatz nutzen. Eine Lichterkette für einen Baum könnte beispielsweise auch gefördert werden.

GWA-Sprecherin Bärbel Bühnemann notierte sich die Idee zur Wiedervorlage.