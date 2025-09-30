weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spendensammlung für neue Leuchtelemente: Magdeburger Stadtteil will eigene Lichterwelt weiter ausbauen

Der Magdeburger Stadtteil Rothensee baut bereits seit einigen Jahren seine eigene Lichterwelt auf. Nun sollen weitere Elemente dazukommen. Unterstützung ist gefragt.

Von Stefan Harter 30.09.2025, 09:30
In Magdeburg-Rothensee gibt es eine eigene kleine Lichterwelt. Sie soll nun weiter wachsen.
Magdeburg. - Bereits seit 2020 hat der Magdeburger Stadtteil Rothensee seine eigene kleine Lichterwelt. Angelehnt an die überregional bekannte Lichterwelt in der Innenstadt wurden seitdem immer neue Elemente angeschafft, um die Rothenseer Lichterzeit stetig auszubauen.