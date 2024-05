An der Magdeburger Uniklinik öffnet vom 14. bis 17. Mai 2024 wieder die Teddyklinik. Medizinstudenten untersuchen gemeinsam mit Kindern dann wieder Kuscheltiere.

Magdeburg - vs

Auch in diesem Jahr wird auf dem Uniklinik-Gelände in Magdeburg wieder die Teddyklinik stattfinden. Bei der Teddyklinik kommen Kinder mit ihren „verletzten oder erkrankten“ Kuscheltieren zu Medizinstudenten der Uniklinik.

Indem sie in die Rolle der Eltern schlüpfen und anschauen können, wie die Kuscheltiere verarztet werden, soll ihnen die Angst vor dem Arzt genommen werden, erklären die Medizinstudenten. Neben der Versorgung der Kuscheltiere, bringen sie den Kindern spielerisch einiges über den Körper bei. Dabei sind die Highlights ein Teddy-OP, in dem ein großer Organteddy operiert wird, und ein Krankenwagen, der durch den Arbeiter-Samariter-Bund gezeigt wird.

Neben EKG, Röntgen, Apotheke und vielem mehr, ist in diesem Jahr auch ein Labor neu dabei. Die Teddyklinik findet vom 14. bis 17. Mai 2024 auf der Wiese hinter dem Wohnheim der Uniklinik (Fermersleber Weg 23) in einer Zeltstadt statt. Etwa 700 Kinder sind bereits mit ihren Kitagruppen für die Vormittage angemeldet.

Außerdem bieten die Medizinstudenten eine offene Sprechstunde am Mittwochnachmittag, 15. Mai 2024, an. Diese richtet sich an alle Kinder mit verletzten oder erkrankten Kuscheltieren und deren Familien und findet von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist hier nicht erforderlich.