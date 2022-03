Magdeburger verteilen Rosen an starke Frauen im Supermarkt

Am 8. März gibt's Blumen an der Supermarktkasse - für die Frauen dahinter. Für viele Worte zur schönen Geste reicht die Zeit hier allerdings nicht.

Brigitte Otte (l.) und Jörg Vierhaus (r.) verteilten Rosen an die Mitarbeiterinnen eines Supermarktes im Magdeburger Stadtteil Cracau.

Magdeburg - Zum Internationalen Frauentag gab's Blumen in mehreren Supermärkten in Magdeburg Ostelbien und in weiteren Einrichtungen mit überwiegend weiblicher Belegschaft darüber hinaus - für die dort arbeitenden Frauen. Brigitte Otte, ehemalige Verdi-Gewerkschaftssekretärin im Unruhestand, und Jörg Vierhaus - beide sind im Ehrenamt Sprecher der AG Gemeinwesenarbeit im Quartier - machten sich zum Anlass wiederholt mit Rosen und kleinen Aufmerksamkeiten auf die Socken - als Verteiler und um danke zu sagen.